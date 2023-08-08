Стокгольм, 8 августа, 2023, 23:54 — ИА Регнум. Около сотни терминалов для обеспечения спутниковым интернетом поставит Украине шведская компания Satcube. Об этом 8 августа сообщает газета Dagens nyheter.

Иван Шилов, ИА REGNUM Интернет

Как пояснил гендиректор компании Якоб Каллмер, терминалы можно будет использовать в тех районах, где из-за боевых действий отключены «мобильные и наземные сети». При этом первые поставки оборудования уже состоялись в начале лета.

Компания Satcube использует спутниковую сеть американской Intelsat, которая заказала около 100 терминалов на сумму примерно 70 млн крон ($6,53 млн). Средства выделяются Германией. При этом компания Satcube не будет уведомлена о том, кем и в каких целях будут использоваться их терминалы и иное оборудование, возможно, речь идёт не только о гражданском, но и о военном применении.

Терминалы компании Satcube могут обеспечивать скорость до 70 мегабит в секунду, что соответствует максимальной скорости телефона с подключением 4G. Компания разрабатывает и производит портативные легкие терминалы, которые можно быстро подключить и обеспечить доступ в интернет через геостационарные спутники.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на Украину было поставлено колоссальное количество терминалов Starlink, с помощью которых ВСУ теперь координируют свои действия, заглушить их работу технически очень сложно.

Как рассказал военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) начали глушить спутниковый интернет Starlink