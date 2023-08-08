Ниамей, 9 августа, 2023, 00:07 — ИА Регнум. Специальные подразделения армии Нигера выдвинулись к аэропорту и президентскому дворцу в столице страны Ниамее, сообщает телеканал Al-Arabiya.

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Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 27 июля группа военных в Нигере совершила государственный переворот и отстранила от власти президента страны Мохамеда Базума. Мятежников поддержало командование Вооружённых сил республики.

7 августа Национальный совет спасения родины, который получил власть в Нигере в результате госпереворота, предупредил, что на территорию страны готовятся вторгнуться иностранные силы. В связи с этим в республике закрыли воздушное пространство.

8 августа Нигерия, Сенегал, Бенин и Кот д’Ивуар сообщили о планах отправить на борьбу с мятежниками в Нигере в общей сложности 25 тысяч военнослужащих. В свою очередь Национальный совет спасения родины перебросил в Ниамей дополнительные силы для борьбы с иностранными силами в случае вторжения в республику.