Вашингтон, 8 августа, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Оговорку допустил президент США Джозеф Байден, неверно назвав количество чудес света в ходе своего выступления. Об этом 8 августа сообщает телекомпания CNN.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден

«Большой каньон — одно из девяти чудес света, подумайте об этом, это удивительно. Известный во всем мире символ Америки… На самом деле, я сказал девять, но он один из семи чудес света», — заявил американский лидер.

При этом Большой каньон, расположенный в американском штате Аризона, не относится к семи древним чудесам света, созданным руками человека, поэтому Байден допустил ещё одну фактическую ошибку.

В 1997 году телекомпания CNN составила список семи чудес природы, — объектов, созданных природой без участия человека. В список вошли Большой барьерный риф у берегов Австралии, гавань Рио-де-Жанейро, гора Эверест, Полярное сияние, вулкан Парикутин в Мексике, водопад Виктория в Африке и Большой каньон в США.

Президент США Байден является самым возрастным президентом в истории страны. В ноябре 2022 года главе Белого дома исполнилось 80лет. Американский лидер неоднократно допускал оговорки и путался во время публичных заявлений. При этом в апреле Байден официально подтвердил, что намерен принять участие в предстоящих президентских выборах в 2024 году.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Байден рассказал, что понимает тех, кого списывают со счетов из-за их преклонного возраста. В конце июля президент США в шутку заявил, что занимается политикой уже 600 лет.