Мехико, 8 августа, 2023, 23:46 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна на данный момент не планирует вступать в межгосударственное объединение БРИКС, хотя власти Мексики и положительно относятся к участию других стран в организации.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы не собираемся участвовать в этом блоке, в этом объединении. Мы, конечно, приветствуем участие других стран, но по причинам соседства, экономическим и геополитическим причинам, мы собираемся и дальше укреплять союз Северной Америки и всей Америки», — сказал Лопес Обрадор в ходе пресс-конференции во вторник, 8 августа.

Саммит БРИКС в этом году состоится 22–24 августа и пройдёт под председательством Южно-Африканской Республики в Йоханнесбурге. Официально участие во встречах в рамках саммита подтвердили 34 страны. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Мексики заявил, что страна готова внести свой вклад в инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта только при условии участия в их как украинской, так и российской стороны.