Вашингтон, 8 августа, 2023, 23:43 — ИА Регнум. Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) американец Кевин Джонсон сменил свое имя, добавив к нему отчество Владимирович в честь президента России Владимира Путина.

Torsten Helmke/ IMAGO/globallookpress Кевин Джонсон

«Чтобы сделать комплимент президенту Владимиру Путину, я решил изменить мое имя. Меня теперь будут звать Кевин Владимирович — в честь Владимира Путина», — заявил спортсмен в интервью газете «Известия».

Боксёр также подчеркнул, что после этого его можно считать русским «на 100%».

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля Кевин Джонсон после боя с российским боксёром Вячеславом Дациком попросил у Владимира Путина помочь ему продолжить спортивную карьеру в России и стать гражданином РФ. 18 августа американец должен провести в Москве боксёрский поединок с другим российским боксёром, чемпионом мира 2021 года Марком Петровским.

За свою карьеру Джонсон принял участие в 59 боях, из которых 36 закончились его победой. При этом 20 побед он одержал нокаутом.

В декабре 2009 года американец проиграл украинскому боксёру Виталию Кличко. В этом бою разыгрывался титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. В 2017 году Джонсон стал чемпионом мира по версии Международной боксерской организации, победив итальянца Франческо Пьянету, но через год уступил пояс, проиграв хорвату Петару Милашу.