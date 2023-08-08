Брянск, 8 августа, 2023, 22:55 — ИА Регнум. Украинские военные обстреляли посёлок городского типа Белая Березка в Брянской области, написал 8 августа в своём Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня ВСУ обстреляли пгт Белая Березка Трубчевского района. Снаряд упал недалеко от административного здания», — сообщил губернатор.

Богомаз уточнил, что в результате обстрела ранения получил один человек. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь. Глава региона также добавил, что на месте удара работают сотрудники оперативных служб.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июля ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Климовском районе Брянской области. В результате атаки пострадали три человека.

31 июля украинские военные с применением беспилотного летального аппарата атаковали здание УВД в Трубчевском районе Брянской области. В ходе нападения никто не пострадал.

6 августа в небе над Брянской области российская система противовоздушной обороны сбила два беспилотника самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.