Абуджа, 8 августа, 2023, 21:59 — ИА Регнум. Президент Нигерии Бола Тинубу ввёл новые финансовые санкции против мятежников, захвативших власть в Нигере. Об этом объявил официальный представитель нигерийского главы республики Аджури Нгелале.

Djibo Issifou/dpa/globallookpress

«Санкции вводятся через Центральный банк Нигерии в отношении лиц, которые участвовали в захвате власти в Нигере путем государственного переворота», — сказал он.

Тинубу, который председательствует в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС), 10 августа проведёт саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере.

Ранее в ЭКОВАС заявили, что примут военные меры в случае отказа мятежников вернуть власть свергнутому Мохамеду Базуму до 6 августа. Национальный совет спасения родины, который возглавил Нигер после госпереворта, заявил, что будет отвечать на интервенцию, к столице республики Ниамею стянули дополнительные силы.

Переворот в Нигере 26 июля 2023 года совершила президентская гвардия, задержав Базума. Главой переходного правительства объявили командовавшего гвардией Абдурахамана Тчиани.