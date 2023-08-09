Москва, 9 августа, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Заслуженный мастер спорта, советский хоккеист, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк стал лицом спартакиады промышленников «Моспром». Соревнования среди сотрудников московских производств уже начались, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк

«Отборочные состязания между столичными промышленниками в самом разгаре. Более 4,4 тысячи сотрудников промпредприятий уже сейчас борются за выход в финал», — пояснил Овчинский. Участников поддерживают известные спортсмены. «Так, одним из амбассадоров состязаний стал заслуженный мастер спорта Владислав Третьяк. Он для многих может стать примером и стимулом для занятия спортом, в том числе хоккеем», — добавил Овчинский. Он подчеркнул, что хоккей уже пять лет входит в список дисциплин спартакиады и пользуется популярностью у промышленников. В прошлом году за победу в хоккее соревновались 13 команд — это 312 человек из 17 предприятий.

Владислав Третьяк поддержит спортсменов на финальных играх спартакиады, которые пройдут 2 сентября в рамках Московского урбанистического форума.

«Столичные заводы и фабрики по праву считаются одними из самых передовых и высокотехнологичных, а еще они очень спортивные. Проведение подобных мероприятий среди сотрудников — важный тренд, который помогает выявить спортивные способности, укрепить отношения в коллективе, отлично провести время и поднять спортивный дух. Я рад стать частью этого движения — развития спорта среди столичных промышленников», — прокомментировал Владислав Третьяк.

В этом году участие в спартакиаде примут свыше шести тысяч человек. Кроме того, для представителей лиги вузов и колледжей регистрация по-прежнему открыта. Отборочные состязания в этой лиге пройдут в сентябре.

Промышленникам предстоит побороться за победу в соревнованиях по 12 видам спорта: бильярду, плаванию, киберспорту, шахматам, легкой атлетике, баскетболу 3×3, волейболу, настольному теннису, хоккею, футболу, дартсу и тэг-регби.

В мае 2022 года спартакиада «Моспром» стала лауреатом премии «Спорт и Россия — 2022» в номинации «Лучшие отраслевые соревнования сотрудников». Первые состязания прошли в 2019 году, и за четыре года в них приняли участие более 9,5 тысячи человек.