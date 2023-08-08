Москва, 8 августа, 2023, 21:12 — ИА Регнум. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сравнил действия Киева с действиями Тбилиси в 2008 году. 8 августа дипломат заявил, что киевский режим совершает гораздо более гнусную ошибку, чем тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили, при этом наивно полагает, что Запад его не бросит.

Zuma/ТАСС Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский

«Сегодня годовщина и печальный день в грузинской истории. Очень сложно исправить кровавые ошибки режима Саакашвили, действовавшего в 2008 году в качестве марионетки Запада, Сейчас Саакашвили в тюрьме в Грузии, но его ядовитое наследие по-прежнему ощущается», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

Полянский подчеркнул, что ошибка Киева в наивном расчёте на постоянную помощь Запада после опосредованной войны НАТО с Россией до последнего украинца. Дипломат отметил, что Вашингтон и его союзники продолжают нести смерть и разрушение на постсоветское пространство в своем обречённом крестовом походе против России.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила президента Украины Владимира Зеленского с Саакашвили. Она указала на данные департамента юстиции США о тратах на пиар осужденного экс-президента Грузии около $1 млн, чтобы его не забывали на Западе. Дипломат отметила, что судьба тратить на защиту и пиар полученные от США деньги за предательство родины ожидает всех, кто продался американским властям.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в беседе с ИА Регнум, что в какой-то момент западные кураторы Зеленского поймут, что они проигрывают, а значит, пора менять руководителя киевского режима. Он добавил, что есть десятки примеров того, как западные спецслужбы убирали своих бывших воспитанников под разными предлогами.