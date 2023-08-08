Астрахань, 8 августа, 2023, 21:04 — ИА Регнум. Жильцы многоквартирного дома в Астрахани, где произошёл взрыв бытового газа, вызвавший пожар, могут зайти в свои квартиры, чтобы забрать там необходимые вещи. Об этом сообщил глава администрации города Олег Полумордвинов в Telegram-канале.

Кадр из видео ГУ МЧС России по Астраханской области

«В сопровождении спасателей и представителей полиции жителей начали пускать в квартиры при крайней необходимости, например забрать домашнее животное или важные лекарства», — написал он.

Полумордвинов сообщил, что в пункт временного размещения, который организовали для жителей пострадавшего дома, обратились девять человек. Их обеспечили питанием и местами для ночлега.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв в доме в Астрахани произошёл днём 8 августа. Погибли два человека, 10 получили ранения. Двое пострадавших получили ожоги, их госпитализировали.

Пожар, который начался в доме после взрыва, потушили. Около 70 жителей смогли покинуть здание самостоятельно, семерым потребовалась помощь спасателей.