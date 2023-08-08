Киев, 8 августа, 2023, 20:58 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Георгий Мазураш (партия «Слуга народа») внёс на рассмотрение законопроект, при принятии которого военнообязанные смогут отказываться от службы в армии и работать на обороноспособность страны. Документ разместили на сайте законодательного органа.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Те, кто по разным причинам не может или не хочет воевать, должны быть привлечены к работе на экономику, от которой зависит обороноспособность», — отметил автор проекта закона.

Мазураш считает, что на военную службу нужно мобилизовать только мотивированных граждан. Он считает, что те, кого направляют на фронт принудительно, только создают дополнительные проблемы.

Как сообщало ИА Регнум, пленный украинский разведчик ранее рассказал, что командование ВСУ не забоится о подчинённых и фактически отправляет их на убой. Он сообщил, что в одной из рот за месяц боёв от 120 человек остался 21 с учётом командира. Разведчик отметил, что украинская сторона несёт большие потери при незначительном продвижении, которое нельзя назвать контрнаступлением.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в течение 7 августа потери ВСУ на шести направлениях составили 685 человек. За это время российские бойцы отбили 18 атак.