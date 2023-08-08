Москва, 8 августа, 2023, 20:29 — ИА Регнум. Медиагруппа «Россия сегодня» подало заявку на регистрацию бренда ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы». Документ опубликовали на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В заявке, кроме названия, указали логотип, идентичный тому, что был у закрытой ранее радиостанции.

«Это сделано в связи с истечением срока регистрации этого товарного знака у его владельца», — сообщили в пресс-службе МИА «Россия сегодня».

Пока в агентстве не видят смысла обсуждать использование бренда в будущем, так как ещё нет решения госоргана.

Как сообщало ИА Регнум, решение о ликвидации «Эха Москвы» принял совет директоров радиостанции большинством голосов в марте 2022 года. Роскомнадзор также потребовал от Google удалить её приложение.

Перед этим Генпрокуратура России вынесла предписание об ограничении доступа к ресурсам этой радиостанции. Причиной стало то, что на ней распространяли ложную информацию о специальной военной операции на Украине.