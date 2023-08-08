Париж, 8 августа, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Первый запуск новой европейской ракеты Ariane 6 перенесли на 2024 год, сообщил 8 августа генеральный директор Европейского космического агентства (ESA) Йозеф Ашбахер.

Сергей Мамонтов/ РИА Новости

«Французское космическое агентство CNES и разработчики ракет Arianespace и Ariane Group подтверждают, что первый запуск теперь запланирован на 2024 год», — приводит слова Ашбахера Politico.

Он заявил, что предварительный план состоит в том, чтобы провести длительные испытания собранной основной ступени и двигателя 26 сентября на космодроме агентства во французской Гвиане. Если эти испытания пройдут успешно, тогда можно будет установить более точные сроки подготовки ракетной системы к запуску в 2024 году.

В свою очередь, гендиректор Arianespace Стефан Израэль подтвердил информацию о том, что первый запуск Ariane 6 теперь планируется на 2024 год. Изначально запуск ракеты планировали осуществить в октябре–декабре 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, Ariane-6 разрабатывается для замены предыдущих ракет этого семейства — Ariane-5. Первоначально в ЕКА планировали провести первый запуск новой ракеты ещё в 2020 году.

6 июля последняя европейская ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника. Ракета-носитель в ходе запуска успешно вывела на орбиту германский спутник связи Heinrich Hertz и французский военный спутник Syracuse 4B. Запуск изначально планировался на 16 июня, но из-за технических неисправностей его отложили.