Билефельд, Германия, 8 августа, 2023, 20:06 — ИА Регнум. Немецкий отряд полиции специального назначения в ходе операции в Билефельде по ошибке взял штурмом не ту квартиру, причём её хозяин серьёзно пострадал при задержании. Об этом 8 августа сообщила телерадиокомпания WDR.

Nonstopnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным журналистов, спецназ искал преступника, состоящего в сообществе байкеров Hells Angels. Вместо этого полиция применила силу к сотруднику местного университета.

«Силовики ворвались не в ту квартиру, повалили ошарашенного 35-летнего жителя многоквартирного дома, причинив ему ранение», — говорится в сообщении.

Как отметили в телерадиокомпании, квартира получила настолько серьёзные повреждения, что стала непригодной для проживания. Семейная пара, которая там жила, перебралась в отель. Сообщается, что подобные ситуации уже не раз происходили в других городах Германии.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года в немецком городе Карлсруэ вооружённый мужчина захватил заложников в аптеке и потребовал выкуп 1 млн евро. Спецназ взял здание штурмом, освободив заложников и задержав злоумышленника. Никто не пострадал.