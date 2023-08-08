Москва, 8 августа, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Потенциально опасный астероид диаметром до 960 метров пролетит на расстоянии примерно в 6 млн километров от Земли, сообщили в Центре изучения околоземных объектов НАСА.

European Space Agency/globallookpress

Специалисты утверждают, что астероид 6037 (1988 EG) максимально приблизится к планете 23 августа. Его диаметр составляет от 430 до 960 метров, а скорость — 14,25 километра в секунду.

В центре изучения околоземных объектов НАСА пояснили, что потенциально опасными считаются объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии до 0,05 астрономической единицы, или менее 7,5 млн километров.

Управление по координации планетарной обороны НАСА в марте сообщило о небольшой опасности столкновения астероида 2023 DW с Землёй в 2046 году. Астероид учёные обнаружили 26 февраля. Он занимает первое место в списке космических объектов, потенциально способных повлиять на планету Земля.

В ноябре 2022 года международная команда астрономов объявила об обнаружении крупного астероида, орбита которого сближается с земной, из-за чего существует небольшая вероятность катастрофического столкновения. Астероид диаметром 1,5 километра получил название 2022 AP7. Также 22 октября 2022 года стало известно, что две российские обсерватории обнаружили новый астероид 2022 SE37, который сближается с Землёй.