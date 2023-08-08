Москва, 8 августа, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Падчерица Леонида Володарского Александра рассказала, что последний год в жизни ее отчима был одним из самых счастливых и самых тяжелых одновременно. Последние дни перед смертью Леонид Вениаминович испытывал ужасную боль, о которой постоянно говорил, а за год до этого он впервые женился на женщине, с которой провел много лет.

Алексей Филиппов/ITAR-TASS Переводчик Леонид Володарский

7 августа не стало Леонида Володарского — переводчика, с которым у большинства россиян вообще ассоциируется эпоха VHS-кассет. Последние дни 73-летний Леонид Вениаминович провел прикованным к больничной койке. Ежедневно с ним рядом находились его супруга Любовь Евгеньевна и падчерица Александра. Они были единственными его близкими людьми. За последний год Александра видела Леонида Вениаминовича очень счастливым — во время отпуска в Турции, где они с Любой решили пожениться, и безнадежно потерянным — перед самой смертью состояние Володарского настолько ухудшилось, что он мог произнести только «Больно! Больно!».

«В 2022 году они с мамой были в Турции. У них был отпуск, потом отдыхали три недели на Алтае. Леонид Вениаминович был очень счастливым, именно в Турции он решил жениться на маме. В официальном браке они уже год, а до этого много лет просто жили вместе как муж и жена. Но в конце 2022 года он очень сильно упал и ударился головой, что спровоцировало увеличение застарелой гематомы в голове. Но он до последнего не ходил к врачам, хотя я его всегда ругала за это и отчитывала», — вспоминает Александра.

Близкие вспоминают, что Леонид Вениаминович никогда не рассказывал о проблемах со здоровьем, всегда это тщательно скрывал. Даже когда ему делали какие-то процедуры, то семья об этом узнавала не сразу, потому что он не хотел их тревожить. Самый сложный период начался около двух недель назад. По словам Александры, все началось с проблем с сосудами головного мозга. К проблемам с сердцем также прибавился сепсис.

«За последние две недели у него случился разрыв сосудов головного мозга, а также тяжелый сепсис. Застарелая гематома в голове спровоцировала нарушение вестибулярного аппарата. У него болела вся правая сторона тела. Скорая отвезла его в больницу с подозрением на воспаление легких, но диагноз не подтвердился. Врачи настаивали, что надо сделать компьютерную томографию, но у Леонида Вениаминовича очень узкие сосуды. КТ так и не смогли сделать. Последние дни он постоянно кричал «Больно! Больно!». Боль была адская», — рассказывает ИА Регнум Александра.

По словам близких, в субботу Леонид Володарский был в сознании и разговаривал со своей женой Любой. А уже в воскресенье семье сообщили, что состояние у него критическое и он находится в реанимации.

«Когда мы приехали, нас все-таки пустили к нему в реанимацию. Он держал меня за руку. Ничего не говорил, просто держал. Потом с ним были врачи, и нас попросили выйти из палаты. Спустя несколько часов, было где-то пять часов вечера, нас снова пустили к нему в палату, но он уже не реагировал на касания и слова. Мама держала его за руку, но он не реагировал», — рассказала про последние часы жизни Леонида Володарского Александра.

Церемония прощания с Леонидом Володарским состоится 11 августа в зале прощания ЦКБ № 1 в 11:00.