Москва, 8 августа, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой обсудил сотрудничество между странами и подготовку к саммиту БРИКС. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба Кремля.

Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС Президент ЮАР Сирил Рамафоза и Владимир Путин (слева направо)

«Обсуждён ряд вопросов практического сотрудничества России и ЮАР с акцентом на укрепление торгово-экономических и инвестиционных связей», — сообщили в пресс-службе.

Оба лидера подтвердили, что настроены и дальше конструктивно взаимодействовать в вопросах международной повестки, в том числе для подготовки к предстоящему саммиту БРИКС.

Рамафоса также оценил прошедший в Санкт-Петербурге саммит Россия — Африка. Он подчеркнул, что итоги этой встречи положительно повлияют на дальнейшее укрепление сотрудничество России со странами Африки.

Саммит БРИКС пройдет в самом крупном в ЮАР городе Йоханнесбург 23 и 24 августа. Глава южноафриканского министерства иностранных дел Наледи Пандор 7 августа сообщила, что пока участие в нём подтвердили 34 государства. В том числе на мероприятие пригласили генсека ООН Антониу Гутерриша.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет участвовать в саммите в формате видеосвязи. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что это участие российского лидера будет полноценным.