Москва, 8 августа, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Расход маскировочных сетей в зоне боевых действий очень большой, поэтому помощь обычных граждан в их плетении бесценна, так как эти сети становятся настоящими амулетами для солдат, в частности участников специальной военной операции. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов.

РИА Новости

Ранее в Краснодаре жительница одного из жилых комплексов устроила скандал из-за того, что во дворе дома соседи плетут маскировочные сети для российских военных, участников СВО, в том числе своих родных и близких в зоне боевых действий.

Депутат Госдумы Леонов рассказал, что маскировочные сети — необычайно важная в солдатском быту вещь, которая к тому же быстро приходит в негодность, а потому постоянно нужны новые её запасы. Женщина же, осудившая дело соседей, по мнению депутата, просто не понимает важности создания таких сетей.

«Сети крайне нужны солдатам — это и маскировка, и защита от беспилотников. Маскировочные сети очень быстро приходят в негодность и становятся нужны новые. Поэтому труд людей, которые их плетут, бесценен, ведь их плести не просто, применяется особая технология плетения», — рассказал Леонов.

Депутат поделился, что знает много людей и целых коллективов по всей стране, которые занимаются плетением маскировочных сетей. Причём часто это личная инициатива граждан, находящихся в тылу.

«Это и материальная помощь, и сопричастность граждан к происходящему на фронте. У многих там сыновья и мужья, поэтому они хотят быть полезными, тоже помогать. Бойцы понимают, что это сеть ручного плетения, созданная зачастую женскими руками. Получается своего рода амулет для солдат», — отметил депутат.

В свою очередь, депутат ГД, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что многие люди, не обладающие большими доходами, но желающие как-то помочь солдатам на фронте, берутся за создание собственными руками полезных предметов или одежды для участников СВО.

«Бойцам крайне важна эта поддержка, эта помощь, которую можно прочувствовать. Это придаёт им силы. Таких, кто против помогать фронту, очень и очень мало. И каждый такой случай нас возмущает, потому что в большинстве своём россияне с удовольствием помогают не только своим родным, но и незнакомым людям, но нашим соотечественникам», — подчеркнула Бессараб.

По словам депутата, участникам СВО активно помогают общественные организации, целые компании и предприятия, помогают просто физлица. Бессараб рассказала, что гражданских движений, которые собственными руками создают вещи для солдат, немало, что радует. По словам депутата, многие женщины специально для бойцов шьют и вяжут тёплые вещи.

История в Краснодаре не единственный случай агрессии в отношении участников СВО и их близких в последнее время. Как сообщало ИА Регнум, 5 августа в селе Нерчинский Завод бывшего участника спецоперации, который потерял ногу, избили два человека. Мужчину пытался защитить ещё один инвалид из числа участников СВО, однако он также был избит. Кроме того, нападавшие повредили автомобиль инвалида.

Позднее правоохранители возбудили уголовное дело по этому факту, а филиал государственного фонда «Защитники Отечества» в Забайкалье объявил об оказании необходимой помощи избитым.