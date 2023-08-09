Москва, 9 августа, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Москва заключила 18 дополнительных соглашений с инвесторами, которые возведут коммерческие объекты за пределами Третьего транспортного кольца. Новые объекты создадут дополнительные рабочие места, подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Инвесторы в течение первого года аренды земельного участка для строительства или реконструкции должны внести дополнительный повышенный платеж. Размер платежа зависит от площади возводимого объекта. По решению Сергея Собянина с 2019 года для девелоперов, которые строят коммерческую недвижимость за границами ТТК, такой платеж отменен.

«Льгота позволяет инвесторам снизить затраты на строительство коммерческой недвижимости, а столице получить новые рабочие места для жителей. За январь–июнь 2023 года город заключил с девелоперами 18 дополнительных соглашений к договорам аренды земельных участков площадью 20,8 гектара», — заявил Ефимов. Так, за пределами Третьего транспортного кольца появятся новые кафе, рестораны, отделения банков, паркинги, торговые и деловые центры и другие объекты. «Общая площадь недвижимости — почти 271 тысяча кв. м», — отметил он.

Москва строится с учетом ключевого принципа комплексности и сбалансированности. Новые коммерческие объекты появляются за пределами центра столицы, вблизи жилых районов. Таким образом, горожане смогут тратить меньше времени на дорогу до работы.

Наибольшее количество коммерческих объектов по новым соглашениям появится в ТиНАО — 86,5 тыс. кв. м на участках площадью 11,3 гектара, добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. На втором месте — запад столицы, где возведут 72,5 тыс. кв. м недвижимости на территории площадью почти 7,8 гектара. На юге города инвесторы построят 55,2 тыс. кв. м коммерческих объектов на 2,6 гектара земли.