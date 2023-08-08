Москва, 8 августа, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» удалось снять с мели в Баренцевом море, его обследуют водолазы. Об этом 8 августа рассказал руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Ершов.

Сергей Яковлев/ТАСС

«Удалось снять с мели самостоятельно», — сказал Ершов корреспонденту ТАСС.

Он добавил, что судно стоит в акватории архипелага, водолазы проводят осмотр корпуса судна. По итогам осмотра будут принимать решение, если необходимо проводить какие-то срочные работы. После этого судно пойдет в Архангельск.

Как сообщало ИА Регнум, судно вышло из Архангельска 4 июля и должно было доставить порядка 800 тонн грузов на 21 полярную станцию на островах и в акватории Белого, Баренцева и Карского морей. Во время рейса также должны были восстановить работу автоматических метеорологических станций на островах Вилькицкого и Уединения.

В ночь на 25 июля «Михаил Сомов» сел на мель в районе архипелага Земля Франца-Иосифа в Баренцевом море. Как отметили в пресс-службе архангельского управления МЧС, угрозы затопления судна не было, топливо не разлилось.

Позже в Севгидромете сообщили, что экспедиция в составе 57 человек продолжает работу. За жизнеспособность корабля отвечают 34 члена экипажа. Жизни и здоровью членов экипажа ничего не угрожает.