Москва, 8 августа, 2023, 19:05 — ИА Регнум. В настоящее время идея превращения валютных сбережений в рублёвые выглядит преждевременной и не слишком целесообразной, считает руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве Александр Цыганов. Об этом он заявил 8 августа корреспонденту ИА Регнум.

Дарья Антонова ИА Регнум

Ранее финансовый аналитик Владимир Левченко призвал россиян уменьшить долю сбережений в иностранных валютах в пользу рубля.

«Если средств на жизнь не хватает, то валюту вполне можно поменять и пустить на потребление, но если у человека есть цель сберегать на длительную перспективу или совершать какие-то путешествия, то, наверное, продавать валюту было бы преждевременно и нецелесообразно», — сказал Цыганов.

По его мнению, трудно предположить, что в ближайшей перспективе будет существенное укрепление рубля. Не слишком привлекательным выглядит и вариант хранения сбережений в юанях, курс которых зависит от позиции Народного банка КНР.

Отчасти с такими выводами согласился профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» ФФБ РАНХиГС Юрий Юденков, который напомнил, что финансовые власти разрешили российским экспортёрам оставлять валютную выручку за границей.

«Проще говоря, вы продали нефть за рубежом, и если раньше были обязаны привезти эту выручку в РФ и продать её на бирже, то теперь вы можете оставить её там и делать с ней что хотите. Откуда тогда в России возьмутся доллары? А это автоматически ведёт к росту курса доллара и к спекуляциям. Поэтому ничего продавать не надо — сейчас всё поползёт вверх», — считает Юденков.

Несколько иначе смотрит на ситуацию директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Он согласился с тем, что переводить сбережения в рубли может быть хорошей идеей. Ставки по депозитам растут. Фондовый рынок обновляет максимумы, так что рублёвые инструменты представляются более интересными, чем иностранная валюта.

Он напомнил, что рубль — это одна из самых волатильных валют на мировом рынке и при росте экспортной выручки возможно существенное укрепление.

«Поэтому если рассматривать валюту с этой точки зрения, то можно зафиксировать прибыль и уйти в рубль. Но если валюта лежит уже давно и покупалась по другому курсу, в долгосрочной перспективе рубль всё ещё не выглядит стабильной валютой. И если тактически можно проводить конвертацию, то стратегически это нецелесообразно», сказал Перепелица.

Он объяснил, что пока волатильность рубля не снизится, а государство не гарантирует курс национальной валюты, смысла в конвертации нет. Другое дело — рублёвые инвестиционные активы.

«У российских компаний есть потенциал роста, так что более выгодно вложиться в акции растущих российских компаний», — посоветовал Перепелица.

Экономист полагает, что наиболее надёжной с точки зрения хранения сбережений является недвижимость, а наиболее доходными выглядят акции российских компаний, которые с марта 2022 года выросли более чем в два раза.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 7 августа курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 97 рублей — впервые с марта 2022 года. Евро подорожал до 106,25 рубля, а юань поднялся до 13,4 рубля.

По мнению экономиста Константина Ордова, продолжающееся снижение курса российской валюты можно объяснить тремя главными причинами: ограничениями ЦБ на валютном рынке, отсутствием обязательной продажи валютной выручки экспортёрами и отказом Банка России повлиять на динамику курса российской валюты. Вместе с тем он полагает, что доллар не подорожает до 200 рублей ни при каких условиях.

В то же время экономист Аяз Алиев полагает, что если ЦБ и Минфин России не примут серьёзных мер, то доллар может подорожать больше чем до 100, а евро — до 110 рублей.

С ним не согласна экономист Юлия Коваленко, предположившая, что курс доллара не должен превысить 100–102 рубля, а к сентябрю российская валюта укрепится и возвратится к 90 рублям за доллар.