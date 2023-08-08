Магас, 8 августа, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в первом полугодии 2023 года выросло в Ингушетии на 10,6%. Об этом заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов, выступая на селекторном совещании по реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» под руководством первого зампреда правительства РФ Андрея Белоусова.

Георгий Зимарев/РИА Новости

По словам Калиматова, для поддержки МСП в республике была создана широкая инфрастуктурная сеть, в том числе «Фонд поддержки предпринимательства Республики Ингушетия» и «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Ингушетия». Благодаря им предприниматели получают сопровождение на всех этапах реализации проектов. При этом количество вновь созданных субъектов МСП выросло на 123,4% по сравнению с прошлым годом.

Калиматов также рассказал, что властями региона было принято решение по снижению налоговой ставки с шести до двух процентов для организаций и ИП, работающих по «упрощенке» и выбравших в качестве объекта налогообложения показатель «доходы». По его словам, это изменение имеет важнейшее значение для поддержки бизнеса с учетом непростых условий, в которых ему приходится работать из-за серьезного санкционного давления.

По словам главы Ингушетии, несмотря на успехи в вопросе поддержки субъектов МСП в республике, многое еще предстоит сделать.

«И это только малая часть того, что сделано в республике для развития малого и среднего предпринимательства. Мы понимаем, что круг задач по развитию МСП будет расширяться, так как в новых экономических условиях требуются новые подходы», — отметил Калиматов.

Кроме того, участники совещания обсудили вопросы поддержки малого бизнеса в 2025–2030 годах. Как отметил Андрей Белоусов, до конца 2023 года планируется оформить пакет мер поддержки бизнеса, основанный на трех основных направлениях: стимулировании вновь открываемого бизнеса, продлении жизненного цикла организаций и структурной поддержке.

Также, по словам первого зампреда правительства, роль региональных властей в поддержке предпринимательства заметно увеличится. Каждый субъект должен будет разработать собственную учитывающую специфику систему развития МСП.

Напомним, на пленарном заседании ПМЭФ-2023 президент России Владимир Путин попросил правительство составить список мер поддержки МСП. Он призвал поддержать развитие и убрать преграды, которые мешают бизнесу расширяться и создавать новые рабочие места.