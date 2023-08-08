Москва, 8 августа, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Внедрение налогового вычета за ветеринарию будет отличной новостью не только для владельцев питомцев, инициатива поможет также компенсировать траты зооволонтёрам, которые выхаживают бездомных животных, а, следовательно, повлияет на численность уличных кошек и собак. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделилась директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Ранее депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга разработали законопроект о налоговом вычете за ветеринарную помощь питомцам. После рассмотрения инициативы в городском парламенте планируется направить документ в Госдуму. Отмечается, что максимальный размер вычета составит 6,5 тысячи рублей на одного питомца (13% от максимальной суммы 50 тысяч рублей).

Директор Фонда защиты городских животных назвала инициативу полезной и очень нужной.

«Это прекрасная новость для владельцев домашних животных, потому что цены на ветеринарию не сильно отличаются от стоимости лечения человека. Вообще ветеринария никогда не была дешёвой, а сейчас в связи с недоступностью или нехваткой препаратов бьёт по карману ещё сильнее», — отметила Дмитриева.

По словам зоозащитницы, иногда люди пренебрегают дорогостоящим лечением своего питомца из-за больших затрат. Налоговый вычет же будет способствовать более внимательному и бережному обращению с домашними любимцами, особенно для граждан с невысокими доходами. Дмитриева также обратила внимание на ещё один существенный плюс инициативы.

«У нас есть большое количество зооволонтёров, и если бы не они, то в нашей стране была бы гораздо хуже санитарно-эпидемиологическая обстановка, было бы много животных на улице. Они лечат не одну свою кошку, а сразу несколько, которых берут с улицы, выхаживают, лечат на свои средства. Конечно, было бы отличным подспорьем для них, если бы они могли получать хотя бы такую компенсацию затрат», — рассказала зоозащитник.

Высоко оценила предложение депутатов и ветеринарный врач Ангелина Сиротина. Она выразила надежду, что Госдума поддержит инициативу.

«Даже небольшой возврат средств будет очень приятным, потому что не каждый человек может оказать должную помощь своему питомцу из-за высоких цен, а муниципальные предложения предоставляют довольно ограниченный спектр услуг. Поэтому это предложение стоит рассматривать и внедрять его во всех регионах России», — отметила Сиротина.

Ветеринар обратила внимание, что подобная практика с налоговым вычетом существует во многих развитых странах. При этом, по мнению Сиротиной, «серые» заводчики, которые разводят животных в корыстных целях, не смогут воспользоваться предложением, поскольку претендовать на выплату могут только официально трудоустроенные граждане. К тому же в документе предусмотрена проверка в клинике не более двух животных за отведённый период.

Ранее в Госдуме решили бороться с недобросовестными заводчиками домашних животных. Комитет ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды уже подготовил поправки к закону «Об ответственном обращении с животными». По словам парламентариев, их инициативу поддержали в Минприроды.

Как сообщало ИА Регнум, в Госдуме одобрили законопроект о безнадзорных животных, в котором запрещён самовыгул кошек и собак. Согласно правкам в закон, свободный выгул домашних питомцев будет разрешён лишь в специально отведённых местах. Вне таких мест хозяева будут обязаны контролировать перемещение своего любимца, в том числе контроль нужно будет осуществлять на проезжей части, во дворах, в лифтах, на детских площадках и в иных местах.