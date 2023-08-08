Москва, 8 августа, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и заместители главы МИД Ирана Али Багери Кяни и Реза Наджафи в ходе консультаций в Тегеране обсудили перспективы Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Об этом 8 августа сообщила пресс-служба российского МИД.

Антон Новодережкин/ТАСС Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

«Подтверждён обоюдный настрой на продолжение усилий, направленных на сохранение и восстановление полнокровной реализации этих важнейших договорённостей», — отметили в министерстве.

В МИД напомнили, что СВПД одобрил Совбез ООН в резолюции 2231 и сделка не имеет альтернативы. В заявлении также говорится, что Москва и Тегеран считают ошибочной политику США максимального давления на Иран, из-за которой международное сообщество столкнулось с трудностями при осуществлении резолюции.

Участники консультаций также назвали неприемлемым стремление Запада навязать новые подходы к исполнению СВПД, которые наносят ущерб российско-иранскому сотрудничеству, отметили в МИД.

Сообщается, что стороны также обсудили другие актуальные вопросы, в том числе вопросы предотвращения распространения ядерного, химического и биологического оружия, а также гонки вооружений в космосе.

СВПД, предусматривающее отказ Ирана разрабатывать ядерное оружие в обмен на отмену санкций, заключили в июле 2015 года по формуле с Участием России, Китая, Великобритании, Франции, США и Германии. Однако в мае 2018 года находящийся тогда на посту президента США Дональд Трамп заявил о выходе из ядерной сделки и возобновлении антииранских санкций.

Ровно через год 8 мая 2019 года Иран объявил, что начинает прекращать выполнения ряда пунктов СВПД. В частности это касалось ограничений запасов обогащённого урана.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на Совете управляющих МАГАТЭ в марте 2023 года призвал восстановить соглашение по ядерной сделке. Он отметил, что Иран обвиняют в блокировании переговоров по этому вопросу, но именно Запад препятствует процессу.