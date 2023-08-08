Москва, 8 августа, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Падчерица советского и российского переводчика Леонида Володарского Александра рассказала ИА Регнум о причине смерти 72-летнего радиоведущего.

ТАСС/ Валерий Шарифулин Переводчик Леонид Володарский

«Сепсис и разрыв сосудов головного мозга — все произошло в течение двух последних недель», — сказала собеседница агентства.

Александра рассказала, что в больницу Володарского доставили в пятницу, 4 августа, с подозрением на воспаление лёгких, но диагноз не подтвердился. В субботу он был в нормальном состоянии, разговаривал. В воскресенье утром родственники стали звонить в больницу. Там им сказали, что состояние критическое и Володарский находится в реанимации. Почти весь день семья была рядом с ним, а вечером, 6 августа, он уже не реагировал ни на что.

Она также сообщила, что 20 лет назад Володарский сильно ударился головой, и у него появилась гематома головного мозга. Это повлияло на ухудшение здоровья, его правая часть тела сильно болела. Нужна была компьютерная томография, но из-за того, что ему было очень больно, её не стали проводить.

«Перед смертью он постоянно кричал, что ему больно, боль была адская», — резюмировала Александра.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа стало известно о смерти ведущего радиостанции «Говорит Москва» Леонида Володарского. Его супруга рассказала, что он скончался после продолжительной болезни. Церемония прощания состоится 11 августа в зале прощания ЦКБ № 1 в 11:00.

Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве. Он окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза. В 1968 году начал переводить кино. Известен главным образом как синхронный переводчик многих фильмов, появившихся на советских и российских экранах в 1980–1990-х годах. Володарский также одним из первых перевёл на русский язык произведения Стивена Кинга.