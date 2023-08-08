Киев, 8 августа, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Сопровождающие президента Украины Владимира Зеленского в его поездках переводчики до последнего момента не знаю о том, где пройдёт встреча главы государства. Об этом в интервью радиостанции Europe1 рассказала переводчица украинского лидера Анна.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Тема о мерах по обеспечению безопасности Зеленского во время поездок стала актуальной после того, как Службы безопасности Украины (СБУ) задержали жительницу Очакова Николаевской области, собиравшую сведения о его передвижении.

Анна сообщила, что в ходе поездок с главой государства при ней всегда должны были быть паспорт и аккредитация. Кроме того, перед встречей с президентом Анну опрашивали.

«Машину проверили, и пришлось отдать наши телефоны за 30 минут до встречи, место которой мы узнали только в последний момент», — заявила она.

Ранее на Украине задержали жительницу Очаково. Спецслужбы считают, что она следила за передвижениями Зеленского и накануне его поездки в Николаевскую область пыталась передать разведданные. Подозреваемой грозит до 12 лет заключения.

Как сообщало ИА Регнум, бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что руководители США и других стран Запада намерены в обозримом будущем устранить президента Украины и обвинить в этом Россию.

Такого же мнения придерживается директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. В беседе с ИА Регнум не исключил, что в один прекрасный день «вашингтонские хозяева» Украины решат избавиться от Зеленского.

В свою очередь, депутат Верховной рады Николай Княжицкий уточнил, что в случае смерти Зеленского или утраты им дееспособности его обязанности по Конституции перейдут к спикеру парламента.

Ряд экспертов задались вопросом, почему влиятельное издание вообще решило затронуть эту тему. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в свою очередь отверг предположения о подготовке в Киеве плана на случай смерти Зеленского.