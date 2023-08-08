Вашингтон, 8 августа, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российские власти не имеют отношения к военному перевороту в Нигере, однако, по его мнению в интервью BBC, ситуация могла сыграть на руку ЧВК «Вагнер».

ISSIFOU DJIBO/EPA/ТАСС

«Я думаю, что то, что произошло и продолжает происходить в Нигере, не было инспирировано Россией или ЧВК «Вагнер», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 27 июля группа военных в Нигере заявила о госперевороте и свержении президента. Возглавивший путч полковник Амаду Абдрамане пояснил, что военные выступили против лидера страны «из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью и плохого управления». Командование Вооружённых сил Нигера поддержало мятежников. Через несколько дней главы Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) пригрозили, что если в течение недели президент не вернётся к власти, в отношении мятежников примут военные меры.

Власти Франции 1 августа объявили о намерении начать эвакуацию своих граждан из Нигера, бывшей французской колонии, остававшейся в сфере влияния Парижа. Некоторым сотрудникам американского посольства в Нигере предписали покинуть страну вместе с семьями. В то же время свергнутый мятежниками президент Нигера через издание Washington Post обратился к властям США и международному сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране.

После этого в Нигер прибыла замгоссекретаря США Виктория Нуланд. 7 августа она провела переговоры с мятежниками. Она заявила им о риске страны лишиться помощи на сотни миллионов долларов. При этом США приняли решение о частичной приостановке поддержки правительству Нигера, пока ситуация остаётся нестабильной. На это отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что у Нуланд не получится поступить с Нигером как с Украиной, напоминая о том, что во время украинского госпереворота 2014 года Нуланд открыто поддерживала сторонников майдана и запомнилась раздачей еды участникам акций протеста.

Позднее мятежники в Нигере стянули подкрепление к столице, готовясь к интервенции. Телеканал CNN сообщил, что подкрепление в столицу перебросили для подготовки к вторжению в страну, а также для того, чтобы успокоить общественность. Ранее радиостанция RFI, ссылаясь на информацию от чиновника из Нигерии, сообщила, что эта республика планирует отправить в Нигер более половины своей армии — 25 тыс. человек. Также он сообщил что к интервенции собираются присоединиться Сенегал, Бенин и Кот д’Ивуар.