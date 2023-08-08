Москва, 8 августа, 2023, 17:30 — ИА Регнум. В России будут продолжать действовать программы льготного ипотечного кредитования. Об этом 8 августа заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании по развитию строительной отрасли.

Павел Бедняков/РИА Новости

Глава государства отметил, что нынешний рекордный рост жилищного строительства в России во многом связан с льготной ипотекой.

«Будем всё делать для того, чтобы она продолжалась», — заверил он.

Путин уточнил, что в этом вопросе Центробанк обращает внимание только на качество заёмщиков.

«У некоторых заёмщиков уже под 80% расходов, связанных с обслуживанием ипотечных кредитов. Поэтому здесь нужно внимательно смотреть за этим, что мы будем с правительством, с ЦБ делать. Но льготную ипотеку, безусловно, будем поддерживать», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент указал, что с начала текущего года порядка 400 тысяч семей в России улучшили свои жилищные условия по программе льготной ипотеки. Путин отметил, что с начала года объём строительства жилья растёт.

Позднее глава государства поручил Минстрою ускорить решение вопроса о доступности строительства деревянного домостроения. Он заметил, что поручал решить этот вопрос до 1 июня 2023 года.