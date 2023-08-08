Москва, 8 августа, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Банк России вынужден был поднять ключевую ставку, заявил 8 августа президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Ставка — она подросла, потому что возникли тенденции, связанные с разогревом инфляции, и Центральный банк как ключевая организация, ответственная за сохранение макроэкономической стабильности, вынуждена была среагировать соответствующим образом», — заявил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Банк России на заседании 21 июля принял решение поднять до 8,5% годовых ключевую ставку. Изменение ставки произошло впервые с 16 сентября, когда ЦБ РФ снизил её до 7,5% (с 8%).

Как пояснил регулятор, поднять ставку на один процентный пункт пришлось из-за инфляционного давления в экономике. По данным ЦБ РФ, темпы прироста цен превысили четыре процента в пересчёте на год и продолжают расти.

Как заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, в 2024 году инфляция не должны быть выше 4%. Так что не исключено, что по итогам одного из ближайших заседаний ключевая ставка может ещё вырасти.

25 июля Путин на совещании по вопросам экономики указал на риск повышения темпов инфляции. По его словам, сейчас инфляция умеренная, но она может ускориться, поскольку предложение российских производителей отстаёт от спроса.