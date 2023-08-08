Москва, 8 августа, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Стратегическая цель Варшавы — это сделать польскую армию второй по силе внутри НАТО, заявил Дмитрий Буневич, историк, политолог, советник директора Российского института стратегических исследований. Об этом он сообщил 8 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее чешское издание Seznam zprávy сообщило, что польская армия перевооружается с поразительной скоростью, закупая, например, большое количество военной техники у Южной Кореи. Кроме того, польские власти готовятся к военному параду — первому после 30-летней паузы.

Как пояснил Буневич, Варшава стремится добиться того, чтобы польские вооружённые силы превзошли армии таких государств, как Франция, Турция или Германия.

«Цель поставлена, и на неё выделяют деньги. Реализуется очень серьёзная программа закупок вооружений, причём как в США, так и в Южной Корее», — сказал Буневич.

Этот процесс сопровождается ритуальными фразами польских властей, что это делается для защиты от какой-то воображаемой агрессии со стороны России и Белоруссии. Но дело, конечно, не в этом, а в том, что Польша претендует на роль регионального лидера в Восточной Европе. Она очень активно реализует такие проекты, как «Инициатива трёх морей», и кроме того, является одним из самых активных членов так называемой «Бухарестской девятки».

«После своего избрания на первый срок президент Анджей Дуда выдвинул инициативу, что Польша должна стать региональным лидером, который соберёт вокруг себя весь регион Центральной и Восточной Европы и сможет противостоять одновременно и Германии, и России и не допускать никаких форм сотрудничества между Москвой и Берлином. Плюс Польша очень активно выступала за строительство терминала по приёму сжиженного природного газа из США, который должен был заместить на европейском рынке российские энергоносители. Польша в такой ситуации превращалась в ключевой газовый хаб. Соответственно, поляки получали бы рычаги экономического и политического влияния, прежде всего на Германию», — сказал Буневич.

Что касается «Бухарестской девятки», то это формат, который предполагает интенсификацию сотрудничества девяти стран НАТО, представляющих восточный фланг, которые граничат с Россией и выступают сторонниками милитаризации региона и развертывания там натовской инфраструктуры.

Буневич констатировал, что в рамках любых проектов должны быть государства-лидеры, которые играют первую скрипку. И по своим политическим, психологическим, экономическим и географическим возможностям больше всего на эту роль подходят поляки, которые активно включились в эту игру.

Кроме того, следует учитывать внутриполитический контекст.

«В Польше сейчас предвыборная гонка, и правящая партия в качестве одного из своих главных сюжетов взяла тему безопасности. Она нагнетает антироссийскую военную истерию и проводит парады, уверяя, что только они могут обеспечить безопасность Польши», — сказал политолог.

По его мнению, на самом деле Варшава воевать не собирается, потому что её стратеги понимают — за нападением на Белоруссию или Россию последует конец польской государственности. Однако Польша всерьёз надеется, что сможет конкурировать за европейское лидерство с такими грандами, как Германия или Франция. Пока же Польша внутри ЕС остаётся государством второго эшелона.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению польского политолога Матеуша Пискорского, одна из причин того, что Польша рьяно закупает оружие в США, — это действия очень мощного лобби, которое продвигает в стране интересы Вашингтона. Иными словами, Варшава банально обслуживает интересы американского ВПК. Именно этой цели служит и нагнетание обстановки, связанное с мифологической угрозой со стороны России и Белоруссии. Также, по мнению Пискорского, Польша не сумеет сделать свою армию сильнейшей в Европе.

Кроме того, Польша увеличит количество войск на границе с Белоруссией, выделив на это дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолёты.

Замначальника генерального штаба ВС Польши генерал Марек Соколовский и вовсе заявил, что польские вертолёты готовы открыть огонь на границе с Белоруссией, если возникнет «опасная ситуация».