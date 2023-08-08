Москва, 8 августа, 2023, 17:03 — ИА Регнум. В Москве умер советский и российский переводчик, ведущий радиостанции «Говорит Москва» Леонид Володарский. Об этом со ссылкой на родственников сообщила 8 августа радиостанция.

Р-ТАСС/ Александр Саверкин Переводчик Леонид Володарский

«Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком, известным не только как советский и российский переводчик, как писатель, педагог и радиоведущий, но и как хороший друг», — говорится в сообщении.

Ему было 72 года. Супруга Володарского рассказала, что он скончался после продолжительной болезни.

Церемония прощания состоится 11 августа в зале прощания ЦКБ № 1 в 11:00.

Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве. После окончания Московского государственного института иностранных языков имени Мориса Тореза он — автор переводов английской и американской художественной литературы — стал работать в Институте Африки АН СССР, а затем — в Институте международного рабочего движения АН СССР.

В 1968 году он начал переводить кино. Известен главным образом как синхронный переводчик многих фильмов, появившихся на советских и российских экранах в 1980–1990-х годах. Кроме того, Володарский одним из первых перевёл на русский язык произведения Стивена Кинга.