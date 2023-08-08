Москва, 8 августа, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Российская и советская актриса, народная артистка СССР Юлия Борисова, более всего известная по исполнению роли принцессы Турандот в одноимённом спектакле театра им. Е. Вахтангова по сказке Карло Гоцци, умерла в возрасте 99 лет. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба театра.

Илья Питалев/РИА Новости Народная артистка СССР Юлия Борисова

«Трагическое известие пришло сегодня: скончалась Юлия Константиновна Борисова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что артистка была человеком великого таланта, ума, чести и совести, и добавляется, что вместе с такими людьми уходит эпоха.

Добавляется, что последней просьбой Борисовой было, чтобы прощание состоялось в кругу семьи, её похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругом Исаем Спектором и их сыном Александром.

Юлия Борисова родилась в Москве 17 марта 1925 года и окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина в Москве в 1947 году, после чего её приняли в труппу Государственного академического театра имени Е. Б. Вахтангова. На сцене этого театра актриса прослужила более семидесяти лет и преимущественно играла главные роли. Помимо принцессы Турандот сыграла Клеопатра в «Антонии и Клеопатре» Уильяма Шекспира, Гелену в «Варшавской мелодии» Леонида Зорина, королева Анну в «Стакане воды» Эжена Скриба, Гитель в «Двое на качелях» Уильяма Гибсона и др.

Помимо этого, исполняла роли в кино, включая роль Настасьи Филипповны в фильме «Идиот» (1958), и некоторых других. Удостоена звания народной артистки СССР (1969), также является лауреатом Государственной премии Российской Федерации (1995). Кроме того, Борисова является Героем Социалистического Труда и кавалером орденов «За заслуги перед Отечеством».