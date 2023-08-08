Москва, 8 августа, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что строительная отрасль приносит порядка 5% ВВП в общую копилку развития страны. Об этом глава государства рассказал 8 августа на совещании в Кремле.

Алексей Майшев/РИА Новотси

«По предварительной оценке, строительный комплекс даёт порядка 5% ВВП в общую копилку развития страны, а вместе с жилищно-коммунальным комплексом это почти 13%», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что строительный комплекс во многом определяет устойчивость всей экономики.

Президент встретился с представителями строительной отрасли. В начале совещания Путин поздравил всех сотрудников отрасли с предстоящим праздником — Днём строителя.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября президент на церемонии открытия социальных объектов заявил, что планы по строительству жилья и ключевых объектов в России выполняются. В России за январь–июль 2022 года было введено 60,6 млн квадратных метров жилья, что на 38% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Как уточнил вице-премьер Марат Хуснуллин, прирост многоквартирного жилищного строительства зафиксирован в 77 российских регионах. Наибольший рост показателей зафиксировали в Московской области, Краснодарском крае, Москве, Ленинградской области и Санкт-Петербурге.