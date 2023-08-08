Владимир, 8 августа, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали открытое горение на предприятии по производству акриловых ванн во Владимирской области. Возгорание произошло 8 августа, ранее его локализовали на площади 4,1 тыс. кв. м.

Кадр из видео. ГУ МЧС России по Владимирской области

«В 16:13 мск на пожаре в посёлке Гигант Ковровского района ликвидировано открытое горение», — сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.

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Как сообщало ИА Регнум, изначально в тушении пожара приняли участие 30 человек и шесть единиц техники. Впоследствии количество увеличилось до 79 человек и 30 единиц. В МЧС отметили, что ветреная погода и высокая горючая загрузка зданий осложнили процесс тушения. Из здания предприятия эвакуировали около 200 человек, информации о пострадавших не поступало. После полной ликвидации последствий пожара специалисты проведут замеры концентрации вредных веществ в воздухе.