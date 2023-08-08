Москва, 8 августа, 2023, 16:45 — ИА Регнум. ИА Регнум стали известны подробности гибели 32-летней москвички Ксении Старченко, которая скончалась в НИИ Склифосовского после наезда курьера на электросамокате. Как сообщили агентству её близкие, Ксения умерла спустя несколько дней после тяжелой операции. У девушки были сломаны обе ноги, из-за чего после хирургического вмешательства у неё стали образовываться тромбы, которые и стали причиной смерти.

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«После операции у нее стали образовываться тромбы. Ей начали давать кроверазжижающие, и потом она перестала на связь выходить. Оказалось, что её в реанимацию перевели. Родственникам сказали, что там состояние продолжило ухудшаться и Ксюша умерла. Никто не ожидал такого», — объяснила подруга Ксении.

Муж погибшей Александр рассказал ИА Регнум, что сбивший его жену курьер может получить не больше двух лет заключения. По словам мужчины, в полиции ему рассказали, что Ксения переходила улицу в неположенном месте, так как очень спешила домой.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3824945" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Курьер на электровелосипеде сбивает женщину в Москве

Напомним, резонансное ДТП произошло 20 июля на Нижней Красносельской улице. Женщина попала в НИИ имени Склифосовского с закрытым переломом обеих лодыжек и заднего края левой большеберцовой кости со смещением отломков. Она скончалась 2 августа. Как сообщало ИА Регнум, сбившего её курьера задержали через два дня и заключили под стражу.

У Ксении Старченко осталось двое детей.