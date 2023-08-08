Москва, 8 августа, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Показатели расселения аварийного жилья в России хорошие, нужно продолжать работу в этом направлении, заявил 8 августа президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительства.

Павел Львов/РИА Новости

Президент отметил, что вопрос по аварийному жилью — одна из важнейших задач на сегодняшний день. В 2022 году расселили три миллиона квадратных метров аварийного жилья.

«Это очень хороший показатель, нужно это продолжать», — сказал Путин.

Он отметил, что строительная отрасль продемонстрировала очень хорошие показатели. Столько жилья в России до сих пор ещё не строили, сказал Путин.

Президент, открывая сегодня совещание, поздравил строителей с профессиональным праздником, который будут отмечать 13 августа.

По его словам, строительный комплекс даёт порядка пяти процентов ВВП. В 2020–2022 годах объём строительных работ вырос почти на 15%, а в I полугодии 2023 года он составил 9,2%.

Также глава государства указал на хорошие результаты программы льготной ипотеки: за первые семь месяцев этого года свои жилищные условия смогли благодаря этой программе улучшить порядка 400 тысяч семей.