Москва, 8 августа, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Строительная отрасль в России развивается хорошими темпами. В общую копилку развития страны она приносит порядка 5% ВВП. При этом показатели ввода жилья в России очень высокие. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли страны.

Владимир Песня/РИА Новости

«В целом, по оценке предварительной, строительная отрасль дает порядка 5% ВВП в общую копилку развития страны. А вместе с жилищно-коммунальным комплексом это почти 13%», ― подчеркнул российский лидер.

Глава государства отметил, что строительная отрасль — это очень крупный мультипликатор для всей экономики и демонстрирует очень хорошие показатели.

«Достаточно сказать, что жилья мы столько вообще никогда не строили. Вы знаете это лучше, чем кто-либо ― это самый лучший показатель за всю историю России. Сколько, 102,4?» ― поинтересовался Путин.

Вице-премьер Марат Хуснуллин уточнил, что показатель достиг 102,7 млн кв. метров.

«Это здорово, очень хороший показатель», ― указал президент.

Путин добавил, что объём строительных работ в 2020–2022 годах увеличился почти на 15%, а в первом полугодии текущего года продолжает расти. По предварительным данным, он составил 9,2% к уже сложившейся базе.

По словам Путина, также растёт объём многоквартирного жилья.

«За первые семь месяцев текущего года продолжается рост, введено 24 млн кв. м. Это плюс 8% к тому, что было. Это, конечно, очень здорово», ― привёл цифры российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, в России в 2023 году введут 103–104 млн кв. м жилья. Как заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, если в первом полугодии сдали 52 млн кв. м, то во втором полугодии гарантированно будет не меньше. Он добавил, что основной ввод жилья обычно происходит во втором полугодии.

Ранее Путин указал правительству РФ и регионам на необходимость удержать рекордные темпы строительства жилья и автодорог. Он отметил, что в 2022 году в строительной отрасли достигли рекордных результатов — и по вводу жилья, и по ремонту автомобильных дорог. По его словам, на развитие инфраструктуры в 2023 году выделены дополнительные бюджетные кредиты — 315 млрд рублей.