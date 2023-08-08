Москва, 8 августа, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дополнительно возложил на Росалкогольрегулирование функции по контролю за оборотом табака, переименовав службу. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Илья Наймушин/РИА Новости

«Переименовать Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачными рынками», — говорится в тексте указа.

Глава государства возложил на неё дополнительные функции по контролю в области производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.

Указ вступил в силу с 1 сентября 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о введении в России госрегулирования производства и оборота табачной продукции по аналогии с регулированием алкогольного рынка. В пояснительной записке к документу говорилось, что законопроект разработали в целях сокращения объемов нелегального производства и оборота табачной и никотиносодержащей продукции.