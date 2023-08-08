Вашингтон, 8 августа, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Новый разъём USB-C для будущих iPhone 15 впервые показали на реальном фото. На опубликованных 8 августа снимках видны части разъёмов для разных моделей смартфонов iPhone.

Twitter

О том, что Apple собирается внести изменения в привычную конструкцию, сообщали источники и аналитики различных СМИ. Показанные фото подтверждают их версии, но в то же время официальной информации от производителя не поступало.

На фото показаны три разъёма USB-C для разных моделей iPhone 15 — обычной, Plus и Pro Max.

«Ожидается, что модели iPhone 15 Pro с портами USB-C будут поддерживать более высокую скорость передачи данных, в то время как стандартные модели по-прежнему будут поддерживать скорости USB 2.0, такие же, как Lightning, что даёт моделям Pro преимущество», — сообщило опубликовавшее снимки издание Macrumors.

Сообщается, что переход на USB-C необходим для соблюдения введённых в Европе новых технологических правил, требующих выпуска новых iPhone именно с портами.

Как сообщало ИА Регнум, ещё 26 октября 2022 года в Apple подтвердили, что добавят в iPhone порт USB-C. В Apple отметили, что не в восторге от нововведения, однако вынуждены подчиниться новым правилам.

Российским госслужащим из соображений безопасности рекомендовали не использовать iPhone в служебных целях. Об этом 25 июля заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она уточнила, что использование смартфонов Apple с точки зрения государственной и личной безопасности несёт угрозу, и отметила, что для полного отказа от производимых в странах Запада гаджетов необходимо развивать собственное производство. Матвиенко добавила, что в Совфеде не запрещено пользоваться iPhone на открытых заседаниях, а на закрытые запрещён пронос любых мобильных телефонов.