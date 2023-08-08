Москва, 8 августа, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Министерство культуры попросили снять с ряда фильмов, таких как «Москва слезам не верит», «Бриллиантовая рука», маркировку «18+», сообщил 8 августа журналистам помощник президента Владимир Мединский.

ИЗЕСТИЯ/Александр Казаков

Он рассказал, что просьбы поступили от авторов нового учебника по истории для 10–11-х классов. Из-за того, что на таких фильмах, как «Тихий Дон», «Поднятая целина» есть маркировка «18+», эти и ряд других картин пришлось снять с рекомендации.

«Мы уже обратились в министерство культуры с официальной просьбой эту смехотворную закостенелость убрать. Не от этого надо ограждать наших школьников, точно не от этих фильмов», — сказал Мединский.

В новых учебниках истории, на презентации которых присутствовал Мединский, есть QR-коды со ссылками на советские художественные фильмы, посвящённые определённой теме.

По словам помощника президента, прочитав раздел в учебнике, старшеклассник может сразу же посмотреть фильм по этой теме. Он пояснил, что видео, на которые сделаны ссылки, не содержат рекламы.

Как сообщало ИА Регнум, на презентации нового учебника всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов Мединский заявил, что, помимо этого единого учебника, появится единый учебник для 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х классов. К началу 2024/25 учебного года они уже должны быть готовы.

Новое издание по всеобщей истории и истории России для 10–11-х классов включает четыре книги — две для 10-х классов («История России» и «Всемирная история») и две аналогичные — для 11-х. Оба курса синхронизированы.

Как пояснил Мединский, разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах прошли для нового издания полное обновление. В новом учебнике появился раздел с 2014 года по сегодняшний день, включая СВО.