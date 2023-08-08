Москва, 8 августа, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Днём 8 августа на Земле ожидается магнитная буря. Это следует из материалов на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН, сообщил телеканал «Москва 24».

Олег Елков/ТАСС

Согласно прогнозам, буря будет относиться к категории G1 ― слабые возмущения.

Отмечено, что до конца августа магнитных бурь больше не ожидается.

Как сообщало ИА Регнум, мощная магнитная буря класса G4 наблюдалась на Земле в апреле. Она началась 23 апреля в 15:00 мск, её уровень достиг G1. Буря с небольшими перерывами продлилась до середины дня 24 апреля. В течении дня уровень возмущённости магнитного поля Земли дорос до уровня G4 по шкале из пяти показателей — от самого слабого G1 до экстремально сильного G5.

В июле на Солнце учёные зафиксировали три мощные вспышки класса М. Как заявил член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович, мощные вспышки на Солнце, приводящие к нарушению связи и помехам электросетей на Земле, будут продолжаться вплоть до 2025 года, так как сейчас Солнце проходит период высокой активности.