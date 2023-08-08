Нью-Йорк, США, 8 августа, 2023, 15:41 — ИА Регнум. На популярном пляже Нью-Йорка акула напала на женщину. Пострадавшая находится в больнице в критическом состоянии, сообщил NBC News со ссылкой на городскую полицию и департамент парков и отдыха.

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Инцидент произошёл в понедельник, 7 августа, в 17:49 по местному времени (00:49 мск) у берегов пляжа Рокуэй-Бич. Акула укусила 50-летнюю женщину за ногу. Пострадавшую доставили в медцентр Jamaica Hospital Medical Center. Поиски акулы, которые велись с вертолёта, не увенчались успехом.

После случившегося в департаменте парков и отдыха напомнили, что нападения акул на пляже Рокуэй-Бич — крайне редкое явление.

Как сообщало ИА Регнум, в июле мужчина пострадал от нападения акулы. Инцидент произошёл на пляже Sea Pines у побережья города Хилтон-Хед-Айленд в штате Южная Каролина. Мужчина стоял по пояс в воде, когда акула укусила его за ногу.

В июне стало известно о нападении тигровой акулы на россиянина Владимира Попова на пляже в Хургаде. Мужчину спасти не удалось. После инцидента Институт морских наук и заповедников Красного моря принял решение увековечить память погибшего мужчины.