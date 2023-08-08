Вашингтон, 8 августа, 2023, 15:35 — ИА Регнум. На подземных уровнях центра запуска баллистических ракет на авиабазе Военно-воздушных сил США в американском штате Монтана обнаружили опасную концентрацию вероятного канцерогена. Её выявила исследовательская группа. Об этом 8 августа сообщило агентство Associated Press (AP).

Global Look Press/Senior Airman Daniel Brosam/Keystone Press Agency

Именно на этой базе поразительное число сотрудников и членов их семей заболело раком.

Выяснилось, что уровни полихлорированных дифенилов (ПХД) превышают пороговые значения, рекомендованные Агентством по охране окружающей среды (EPA). Издание сообщило, что ПХБ представляют собой маслянистые или воскообразные вещества, которые были идентифицированы EPA как вероятные канцерогены. Эти вещества производили в США с 1929 по 1979 год, а потом запретили. Они широко использовались в различных отраслях промышленности и могут долго сохраняться в окружающей среде.

По данным американской неправительственной организации Torchlight Initiative, опубликованным в августе, минимум 268 военнослужащих, служивших на ядерных ракетных объектах США, или члены их семей сообщили о том, что за последние несколько десятилетий у них диагностировали рак и заболевания крови.

«Я поручил начать процесс очистки затронутых объектов, чтобы смягчить воздействие потенциально опасных условий на наших лётчиков и защитников», ― заявил генерал Томас Бюссьер, командующий Глобальным ударным командованием ВВС.

Бюссьер заверил, что сохранит прозрачность в этом деле и продолжит диалог со всеми заинтересованными сторонами по мере расследования случаев заболеванием раком в ракетном сообществе.

Как сообщало ИА Регнум, в январе обозреватель Associated Press Тары Копп в своём материале сообщила о высокой заболеваемости раком крови среди американских военных, которые проходили службу на военной базе Мальмстрем, где находится ядерное оружие. Согласно брифингу подполковника Космических сил США Дэниела Сибека, у девяти офицеров диагностировали неходжкинскую лимфому. При этом один из этих американских офицеров скончался.

Всего на военной базе Мальмстрем службу проходят порядка 3,3 тысячи военных, в числе которых представителей ракетных войск всего около 400 человек.