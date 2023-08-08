Москва, 8 августа, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Когда речь идёт о зерновой сделке, всё необходимо документально зафиксировать в многосторонних соглашениях, так как в противном случае в любой момент всё может обернуться обманом, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Об этом он заявил 8 августа корреспонденту ИА Регнум.

IMAGO/RW/imago-images.de/globallookpress Государственный секретарь США Энтони Блинкен

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна сделала всё для решения вопросов России по зерновой сделке, на что Москва будто бы до сих пор не ответила.

Как заметил в связи с этим Новиков, даже при поверхностной оценке этих высказываний уже можно задать целый ряд вопросов. Одно дело написать кому-то письма, а другое — гарантировать, что эти благие пожелания, высказанные в письмах, будут исполнены. Если нет многосторонних, зафиксированных документально соглашений, то, значит, в любой момент всё может обернуться обманом.

«Тогда получается, что Блинкен использует публичную площадку для того, чтобы косвенным образом дать некие обещания», — пояснил Новиков.

Он подчеркнул, что США всегда хотели бы бесплатно выступать в роли миротворцев, притом что расходы должен нести кто-то другой: ООН, Европейский союз, Россия и кто угодно. Вот и сейчас, рассуждая о зерновой сделке, Вашингтон рассчитывает поддержать своё реноме, не взяв на себя никаких серьёзных обязательств, а самое главное — обязательств финансового характера.

Также парламентарий обратил внимание на то, что сегодня на африканском континенте разворачивается борьба за преодоление теперь уже не колониальных, а неоколониальных схем, которые выстроили прежние колониальные державы и использовали для обогащения крупных западных корпораций. Поэтому если французский или какой-то иной западный капитал будут выдавливать с африканского континента, то США хотели бы сохранить возможность работать там и заместить этот капитал.

«В противном случае в этих африканских государствах, которые продолжают нуждаться в инвестициях, такими инвесторами окажутся Китай, Россия, Турция и другие, а не США и их союзники», — объяснил Новиков.

Поэтому, как подчеркнул депутат, в США становится модно делать как бы позитивные заявления в адрес Африки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в интервью французскому радио Блинкен заявил, что он уже написал письма американским банкам с пояснениями, что США поддерживают экспорт зерна Россией. По словам госсекретаря, не должно быть опасений относительно санкций, так как зерно, его перевозка, страхование и прочие действия, связанные с зерновой сделкой, выведены из-под режима рестрикций.

Кроме того, Блинкен сказал, что бесплатное зерно, обещанное Россией африканским государствам, не решит проблемы, возникшие из-за отмены зерновой сделки. Он назвал предложение России «каплей в море», которая не остановит роста цен и не изменит факта изъятия с рынка миллионов тонн зерна.

Четырёхсторонняя зерновая сделка с участием России, Украины, Турции и ООН о вывозе зерна из украинских портов через Чёрное море действовала с 22 июля 2022 года и приостановлена с 18 июля 2023 года из-за несоблюдения российской части соглашения.