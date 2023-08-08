Москва, 8 августа, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров 8 августа опубликовал видео с тренировки на новых протезах. В ролике он подпрыгивает и уверенно проходится по тренировочному залу.

Кадр из видео. Telegram-канал Романа Костомарова

На кадрах довольный Костомаров с улыбкой пробежал пару кругов и встал на беговую дорожку. Спортсмен отметил, что «даже вспотел».

«Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так как раньше, но всё же бегать. Как изменились радости жизни…», — подписал Костомаров видео в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3824922" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года Костомарова госпитализировали в реанимацию в Коммунарке с диагнозом «пневмония» в крайне тяжёлом состоянии. Долгое время спортсмен дышал с помощью аппарата для искусственной вентиляции лёгких и находился в медикаментозной коме, что постепенно привело к нарушению кровообращения и отмиранию тканей. Врачи провели Костомарову несколько операций по ампутации. 20 февраля у фигуриста начались проблемы с головным мозгом, но через несколько дней СМИ сообщили о его стабильном состоянии и выводе из комы. В марте врачи остановили распространение некроза. 6 июля Костомарова выписали из больницы. 12 июля спортсмен впервые лично обратился к поклонникам.

В конце июля Костомаров продемонстрировал новое достижение в тренировках после протезирования. В ходе занятий он восстановил возможность подниматься на высокое препятствие. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Костомарову сделают ручные протезы. После выступления на форуме «Территория смыслов» представитель Кремля пообщался с одним из участников, использующим отечественные ручные и ножные протезы, который подтвердил их пользу. После этого Песков сказал, что бывшему партнёру его супруги Татьяны Навки по танцам на льду также будут делать протезы.