Стерлитамак, Башкирия, 8 августа, 2023, 15:28 — ИА Регнум. На территории неэксплуатируемого цеха Башкирской содовой компании прогремел взрыв, пострадали два человека, сообщили 8 августа в администрации Стерлитамака.

Иван Шилов ИА REGNUM

Взрыв прогремел в цехе по производству поливинилхлорида. Цех № 11 расположен в корпусе 1304 и сейчас находится на консервации.

«В ходе подготовительных работ произошёл хлопок остаточного поливинилхлорида», — процитировало РИА Новости представителя городской администрации.

Пострадали водитель электрокара и аппаратчик. Женщина-водитель получила термический ожог лица, рук и ног на площади 60%, а также травматический шок. Она находится в тяжёлом состоянии.

Аппаратчик также находится в тяжёлом состоянии: он получил термический ожог пламенем 2-й и 3-й степени лица, шеи, кисти рук, ног, ягодиц на площади 50%.

Представитель городской администрации добавил, что для жизни и здоровья жителей Стерлитамака угрозы из-за взрыва нет. Прокуратура начала проверку.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа взрыв прогремел на Воткинском заводе в Удмуртии. На предприятии пояснили, что сработала аппаратура и что хлопок сопровождался задымлением.

Мощный взрыв прогремел 28 июля на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в нерабочем здании. В рамках уголовного дела о диверсии оперативно задержали подозреваемого — приехавшего с Украины мужчину.