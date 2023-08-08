Рим, 8 августа, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Италия 8 августа приостановила выдачу «золотых виз» по программе Investor Visa for Italy россиянам и белорусам. По условиям они могли получить вид на жительство на Апеннинах в обмен на инвестиции.

Сергей Коньков/Известия

«Сообщаем о приостановке программы для российских и белорусских граждан по распоряжению председателя комитета от 14.07.2023», — сообщило министерство по делам предприятий и продукции.

Отмечается, что программу выдачи «золотых виз» для граждан не входящих в Евросоюз стран запустили в 2017 году. По ней получить вид на жительство мог инвестор, внесший значительный вклад в экономику Италии, и члены его семьи. Проект не достиг популярности аналогов из Греции, Испании и Португалии из-за более высокого порога инвестиций. В 2020 году Италия фактически вдвое снизила требования по программе, и для получения визы достаточно вложить в итальянский стартап €250 тыс., инвестировать в компанию €500 тыс., сделать благотворительный взнос в размере €1 млн в социально значимые инициативы или €2 млн в государственные облигации.

Как сообщало ИА Регнум, Португалия с начала специальной военной операции отказала в «золотых визах» гражданам России. С момента начала проведения СВО по август 2022 года Служба по делам иностранцев и границ страны получила десять запросов от россиян о предоставлении вида на жительство в обмен на инвестиции. Все они были отклонены. В общей сложности в течение последнего десятилетия Португалия выдала свыше 430 «золотых виз» гражданам России, общий объём инвестиций которых составил более €277 млн.

Помимо этого, директор консульского департамента МИД России Алексей Климов заявил об отсутствии тенденций к смягчению визовой политики Евросоюза в отношении россиян. Он уточнил, что именно от ЕС исходила инициатива приостановки соглашения 2006 года между Москвой и Брюсселем об упрощении виз. Дипломат напомнил, что во многих странах союза, включая Польшу, Чехию, Финляндию и Прибалтику, ввели запреты или ограничения на выдачу гражданам России шенгенских виз.

Так, в июне 2023 года Латвия прекратила приём заявлений россиян о выдаче любых типов виз. В МИД Латвии объяснили такое решение «непредсказуемой» ситуацией в России, однако вскоре решили частично возобновить приём заявлений от россиян, родственники которых проживают в ЕС. В частности, на получение виз могут подать документы близкие родственники граждан и неграждан Латвии, члены семей граждан стран ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии и лица, претендующие на визу по гуманитарным соображениям.