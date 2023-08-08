Чебоксары, 8 августа, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Жителя Чебоксар за убийство своей матери осудили на длительный срок. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА Регнум

«С учётом позиции государственного обвинителя виновному назначено девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на один год», ― говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным следствия, в марте 2023 года нетрезвый мужчина находился в квартире своей 60-летней матери в городе Мариинский Посад. На почве личной неприязни родственники поссорились. Чебоксарец несколько раз ударил пожилую мать по лицу руками, а потом задушил. В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили два шнурка, с помощью которых мужчина совершил преступление.

Обвиняемый в ходе следствия свою вину признал. Его причастность к убийству подтвердили свидетели, результаты генетической и медицинской экспертиз.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в Волгограде арестовали на десять суток стримера, избившего мать и бабушку во время прямого эфира в Сети. Мужчину доставили в отдел полиции, где на него составили административный материал по статье о побоях.

Стример проводил эфир в TikTok. Пользователи стали свидетелями, как молодой человек из-за замечания о громкой музыке сначала накинулся на мать, а затем на заступавшуюся за неё бабушку. Перебранка сопровождалась ненормативной лексикой.

В Харькове 20-летний украинец зарезал своих родственников по совету дьявола. Жертвами молодого человека стали десятилетняя сестра, 49-летняя мать и 71-летний отца матери. Матери он нанёс не менее 13 ножевых ранений, деду и сестре — по шесть. После этого он заказал такси и, угрожая водителю ножом, угнал автомобиль, насмерть сбил прохожего. Полиция поймала его в одном из дворов.