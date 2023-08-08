Москва, 8 августа, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Центризбирком России имеет право отложить выборы в новых регионах, если там резко ухудшится ситуация из-за угроз безопасности, но пока таких планов нет. Об этом 8 августа заявила в пресс-центре ТАСС председатель ЦИК Элла Памфилова.

Наталья Стрельцова ИА Регнум

Она подчеркнула, что решение о переносе выборов могут принять в том числе в самый последний момент.

«Если до 10 сентября, до времени начала голосования, мы увидим, что в каком-то районе на какой-то территории обстановка грозит проведению выборов, мы их можем отложить», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК подчеркнула, что пока в новых регионах сохраняется нормальная ситуация, там продолжается работа на избирательных участках.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля 2023 года ЦИК в рамках подготовки к единому дню голосования 10 сентября опубликовал данные по конкуренции на выборах различного уровня. На выборах различного уровня выдвинули кандидатуры около 60 тыс. граждан. Кандидатов выдвинули 23 партии, ещё более 10 тыс. кандидатов — самовыдвиженцы.

В Минцифры напомнили, что на ближайших выборах в 25 регионах России будет возможность проголосовать дистанционно. Для этого до 4 сентября нужно подать заявку через портал «Госуслуги». На этой площадке получили уже более 400 тыс. таких заявок.