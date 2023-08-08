Москва, 8 августа, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Нигер можно назвать «лёгкой разведкой» США, чтобы им убедиться в главном для себя — что представители нового правительства республики не являются прямыми проводниками российских и китайских интересов. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Djibo Issifou/dpa/globallookpress

В понедельник Нуланд посетила Нигер, где провела «откровенные и довольно сложные» по её словам переговоры с лидерами захвативших власть в стране мятежников. Просьбу дипломата о личной встрече с задержанным президентом Базумом отклонили, также ей не удалось встретиться с объявленным новым лидером страны. В итоге Нуланд провела двухчасовые переговоры с генералом Муссой Салау Барму и тремя полковниками.

По мнению политолога Фельдмана, миссия замгоссекретаря США заключалась в том, чтобы понять, сможет ли Запад восстановить контроль над политической ситуацией в Нигере непосредственно без своего военного вмешательства или своих союзников в африканском регионе. Но главная цель визита заключалась в выяснении отношения нового правительства к главным противникам США — России и Китаю.

«США сейчас занимаются лёгкой разведкой. Единственное, что волнует Вашингтон, чтобы его прямые геополитические конкуренты за счёт степенного ухода европейского колониального влияния из Африки не нарастили там своё присутствие. И видимо США относительно успокоились и получили соответствующие гарантии со стороны местного руководства, что оно не является ставленниками России и Китая, что планирует реализовывать относительно самостоятельную внешнюю политику», — отметил Фельдман.

По мнению политолога, такие обещания могли быть озвучены, но нельзя исключать, что они так и не реализуются. Тем более, что как показывает практика, новая власть в африканских странах в лице молодых военных гораздо больше симпатизирует России или Китаю, нежели тем, кто там был раньше.

«Видимо, исходя из заявлений Нуланд, у Запада есть определенная надежда на то, что военные, взявшие в свои руки власть в этой стране, организуют некие демократические процедуры, в результате которых сформируется правительство национального согласия, переходное. В противном случае США послали бы явный сигнал миру, что кроме как при помощи военной интервенции они никак не смогут повилять на ситуацию», — пояснил политолог.

В свою очередь, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров отметил, что если французское влияние в африканской республике почти полностью утеряно, то американское ещё сохраняется.

«Штаты поддерживают свой вес финансовыми вливаниями, которые направляются не на развитие государств, а на подкуп элит. Нигер — именно тот случай. Перед Нуланд как раз и стояла задача убедить военных отказаться от своих планов, иначе США откажут Нигеру в помощи на сотни миллионов долларов. Полагаю, что Нуланд имела полномочия предложить конкретные деньги лидеру повстанцев в обмен на то, что новое правительство присягнёт в верности курсу сотрудничества с США и не будет требовать вывода американских военных с территории Нигера. В случае согласия повстанцев, думаю, Нуланд также должна была вывезти в Штаты свергнутого президента», — допустил Шатров.

Однако, как известно, американский дипломат не смогла встретиться ни с свергнутым президентом, ни с лидером мятежников, что, по мнению Шатрова, говорит об отказе мятежников рассматривать такой сценарий, как минимум, на данный момент. При этом, по словам эксперта, пока нельзя с уверенностью сказать, что Нигер переходит из зоны влияния Франции и США в зону интересов России и Китая.

«Хотя российские флаги над толпами демонстрантов очень показательны. Думаю, желание части элит найти для Нигера более надёжных партнеров на международной арене и стало одним из основных мотивов, приведших к перевороту», — рассказал политолог.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале отреагировала на визит Виктории Нуланд в Нигер. Захарова провела параллели между переворотом в африканской республике с ситуацией в Киеве в 2014 году, когда Нуланд открыто поддерживала сторонников майдана и раздавала еду участникам акций протеста в центре украинской столицы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что военным из стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) нужно больше времени для того, чтобы подготовить воинский контингент для ввода в Нигер.

Отстранённый от власти президент Нигера Базум обратился к США с призывом восстановить конституционный порядок в стране. Он также назвал события в африканском государстве трагедией.